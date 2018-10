¿Qué criterios sigue ‘OT’ para hacer el reparto de temas? Nos dan las claves

El reparto de temas de Operación Triunfo es uno de los momentos más importantes para los concursantes y más seguidos por el público.

De las canciones escogidas dependerá mucho el entusiasmo que ponga cada uno, el enganche de la audiencia y hasta el brillo de la gala.

Pero, ¿cómo se hace ese reparto?, ¿qué criterios sigue el equipo para decidir las canciones que canta cada uno?, ¿y para formar las parejas?, ¿por qué se decantan por uno u otro tema en la actuación grupal?, ¿se buscan letras concretas para transmitir mensajes?

De todo esto y más hablamos con Pablo Wessling - miembro del equipo de casting y coordinación musical de Gestmusic- que nos da luz a todas estas preguntas tan esenciales para el exitoso talent de TVE:

¿Qué criterios seguís para hacer el reparto de temas?

Nosotros lo que intentamos siempre es que la gala quede lo más compensada posible: que haya temas conocidos, que la gente cuando lea el reparto tenga ganas de seguir la semana y llegar a la gala, pero también descubrir otras joyas más desconocidas. Buscamos que haya equilibrio entre temas movidos, bonitos, más emotivos, en inglés y en castellano.

Con esa idea y partiendo de las dos canciones que escogen los nominados con total libertad, construimos el resto de temas, como un sudoku (risas). Por ejemplo, si ellos escogen dos baladas en inglés pues intentamos compensar con otras más movidas en castellano... ese sería el punto de partida.

¿Cómo escogéis las parejas y los concursantes que cantarán en solitario?

En esa elección también primamos el equilibrio: que haya parejas del mismo sexo, de diferente, y los solistas. A partir de ahí, si vemos voces claras que pueden hacer un tema, o que tienen afinidad entre ellos o que pueden encajar en un estilo, los unimos.

Es ahí cuando empieza la dificultad porque tenemos que encontrar la pareja ideal para el tema que buscamos, o una canción para que se luzca la pareja teniendo en cuenta lo que han hecho anteriormente (para que no siempre canten en castellano o en inglés, o sino han bailado que lo hagan, etc.) y lo que necesita la gala.

Los concursantes descubren su próximo tema / RTVE

Pero es verdad que a veces estás seguro de que un tema es perfecto para dos de ellos, que va a ser un petardazo, y por algún motivo no resulta tan efectivo. En cambio, canciones que en un principio no parecen tan hit, después lo son. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que no siempre un temazo es un favor para el concursante porque crea mucha expectativa y no todos la cumplen. A veces, ayuda más una canción menos potente que el concursante haga suya.

¿Hacéis caso a las redes cuando tienen parejas favoritas u os piden actuaciones concretas?

Tenemos muy en cuenta, entre otras cosas, lo que nos dicen en las redes y lo que ocurre en la academia. Porque les vemos cada día y al observarlos se nos ocurren ideas de cosas que pueden quedar bien y las hacemos.

Por ejemplo, el año pasado con Alfred y Amaia vimos que les apetecía cantar juntos al piano y lo propusimos. Y quedó un número muy mágico.

¿Los concursantes os piden temas?

Los concursantes, antes de entrar a la academia, nos dan una lista de canciones que les gustaría hacer. No significa que las vayan a interpretar o no, simplemente es para ver por dónde van y nos ayuda.

También tenemos en cuenta la evolución de cada uno. Si vemos que alguien, por el motivo que sea, no ha estado a gusto con los temas que le han tocado, intentamos mimarlo un poco y buscamos en esa lista algo más acorde.

Este año Noemí Galera pidió a algunos concursantes que dejaran de quejarse de los temas y lo tomaran como un reto, igual que en las redes a veces hay quejas, ¿por qué crees que ocurre ahora?

La verdad es que esperábamos que este año la gente fuera mucho más crítica. Porque OT 2017 fue atrapando al público poco a poco y como en cualquier enamoramiento, solo se veían las virtudes. Pero esta segunda edición sabíamos que sería más complicada, porque estaban más expectantes, querían recibir de golpe la magia que recibieron el año pasado poco a poco, y eso es muy complicado.

En cuanto a la recepción de los temas por parte de los concursantes, eso son actitudes. Depende de cómo cojas una canción puedes sacarla más adelante o menos. Para mí, el mayor ejemplo en este sentido era Ana Guerra: la capacidad que tenía de acoger lo que le tocaba, aunque no le gustara y llevarlo a su terreno, era increíble. Lo que hizo con La Bikina fue excepcional. Era un tema bueno, pero ¡llegaron a decir que era el nuevo himno de España! Veo complicado que ocurriera de haberlo interpretado otra persona.

¿Cómo os decantáis por una u otra canción para las actuaciones grupales?

Esas elecciones son bastante difíciles porque siempre se buscan temas que arranquen la gala de forma potente, que tengan historia y que a los concursantes y al público les guste para que todo empiece arriba.

También tienen que ser letras de fácil distribución para que cada uno tenga su frase y se logre una bonita puesta en escena.

¿Buscáis transmitir mensajes con los temas que escogéis?

Nos gusta que las canciones tengan mensaje, pero no es que nosotros busquemos transmitir algo concreto.

Es importante lo que van a decir ellos en la letra para meterse en el papel y hacer una buena interpretación.

¿De dónde sacáis todos los temas?

Somos varios en el equipo y cuando volvemos del verano lo hacemos con una lista enorme de música. Cada uno tiene la suya y va creciendo según lo que escuchamos en la radio esa temporada, lo que suena en los lugares que frecuentamos (yo siempre voy con el Shazam), también tiramos de Spotify, de lo que nos proponen en las redes...todo eso va agrandando la lista y tiramos de ella según la gala.