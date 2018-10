Aitana, Ana Guerra, Maroon 5… ¿Será alguno de ellos el Nº 1 este sábado?

El sábado pasado vivimos un final de infarto: hasta el último momento no supimos si sería Aitana o Maroon 5 quienes se llevarían el número uno, o si seguiría en manos de Juan Magán y Ana Guerra. Al final fueron los estadounidenses los que lo lograron. Este sábado se repite la historia, ya que estos artistas son los principales favoritos para conseguir la medalla de oro.

Increíble el momento que están viviendo tanto Aitana como Ana Guerra, ambas entre las tres primeras de la lista actualmente y con otro tema juntas (Lo malo) aún en el chart y que fue número uno tres semanas. Por supuesto, no podemos descartar que Girls like you, del grupo de Adam Levine con Cardi B se agarre al primer puesto y no lo suelte. Como tampoco que lo recupere alguno de los artistas que figura en las siguientes posiciones…, incluso Morat, que están en el #7 con Cuando nadie ve y que todavía no han sido número uno (pero están teniendo una trayectoria espectacular con este single).

Por parte de los candidatos, podemos vivir momentos muy intensos. Si entran David Guetta con Anne Marie, él puede hacer triplete y ella, doblete. Si entra Dua Lipa, puede hacer doblete. Ya estamos contabilizando los apoyos que reciben con el HT #MiVoto40 en Twitter.

Será un programa en el que Tony Aguilar os contará muchas cosas sobre LOS40 Music Awards, que están a la vuelta de la esquina. Repasaremos nominados, actuaciones y daremos la última hora de todo lo relacionado con la gran fiesta de la música en España.

Por votar en antena regalaremos el libro Muertos de sueños, de Holden Centeno, y el DVD o BluRay de la película Con amor, Simon, una de las cintas más comentadas de la temporada, que visibiliza la homosexualidad entre adolescentes. Para optar a estos premios, debes llamar al 902 39 40 40.

Todo esto y mucho más, desde las 10 (9 en Canarias), en tu dial de LOS40, en streaming de vídeo, en redes sociales… Te lo ponemos fácil para que nos sigas, así que no tienes excusa. ¡Te esperamos!