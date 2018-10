Avicii, Liam Payne, Julia Michaels y más, en el nuevo disco de Rita Ora

Hace unas semanas os contábamos toda la información disponible que teníamos sobre el nuevo y esperado proyecto musical de Rita Ora y se ha cumplido palabra a palabra.

Su nuevo single, Let you love me, se presentó a finales de septiembre como una nueva tarjeta de presentación de Phoenix, un disco que verá la luz el 23 de noviembre, como ya os adelantamos.

La única duda que quedaba por resolver era el listado de canciones. Después de varios años lanzando singles nos quedaba la duda de si formarían parte de este trabajo dado el relativo éxito comercial de algunos de ellos.

Pero Rita Ora ha decidido ofrecer un disco de 16 canciones con todos los sencillos que ha ido lanzando en los últimos tiempos: desde I will never let you down hasta el más rciente Girls pasando por Your song, Anywhere o For You su dueto con Liam Payne.

Pero el ex One Direction no será el único colaborador del disco y en la lista de duetos encontramos también a Avicii, Rudimental, Cardi B, Bebe Rexha, Charli XCX y Julia Michaels.

Este es el listado de canciones de Phoenix.

1. Anywhere

2. Let you Love Me

3. New Look

4. Lonely Together - Avicii

5. Your Song

6. Only Want You

7. First Time High

8. For You (Fifty Shades Freed) - Liam Payne

9. Summer Love - Rudimental

10. Girls - feat Cardi B, Bebe Rexha yCharli XCX

11. Keep Talking - feat Julia Michaels

12. Hell of a Life

13. Velvet Rope

14. Falling to Pieces

15. Cashmere

16. Soul Survivor