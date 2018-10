14 de 34 Gloria Trevi protagonizó uno de los discursos más virales de la noche. Contó su historia de malos tratos con el que fue su pareja y representante, Sergio Andrade, junto al que fue acusada de abuso a menores a principios de 2000. Acusación que acabó con ella en la cárcel. "Quizá los que me ven y no me conocen escucharon miles de historias sobre mí. Entre ellas que estuve en la cárcel. Cuatro años, 8 meses y 8 días le costó a la justicia mexicana reconocer mi inocencia. Yo fui una cortina de humo para las mujeres de Juárez, así es cómo se ocultan los crímenes”, aseguró. Y tras exponer los momentos tan duros que le tocó vivir y asegurar que todavía la siguen señalando, reivindicó un mundo en el que las mujeres puedan denunciar y seguir con su vida. “Esto tiene que terminar por ellas para que pueda haber un mundo en el que una mujer, después de enfrentar a su depredador, a su abusador, no se encuentre un día buscando un trabajo con un pendejo que la acuse de ser cómplice de su peor desgracia. Esta noche yo expongo mi vida por ellas, pero esta noche y para siempre ellas soy yo". La cantante cerró la gala interpretando Y todas son ellas y ella soy yo, un tema de apoyo a las víctimas de violencia.