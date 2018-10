El lapsus viral de Alba Flores en la premiere de ‘Quién te cantará’

Este jueves, Alba Flores salía de su casa felizmente con el objetivo de llegar a la premiere de Quién te cantará, la nueva película protagonizada por su amiga y compañera de Vis a Vis Najwa Nimri.

¿El problema? Que, sin saber cómo, Alba terminó sin darse cuenta en la alfombra de la premiere del nuevo título de Mario Casas: El fotógrafo de Mauthausen. Fue gracias a una entrevista cómo Alba se dio cuenta de que se había equivocado de estreno. ¡Menos mal que no fue ya dentro de la sala!

“Tengo muchas, muchas ganas. Estaba con Najwa codo con codo cuando la estaba grabando y cada cosa que me contaba me daban más ganas de verla así que tengo mucha expectación”, aseguraba Alba ante la cámara. Los periodistas quisieron echarle una mano a la actriz, preguntándole sobre Mario Casas. “¿De Mario? Te refieres a Carlos, ¿no?”, le preguntó Alba al reportero refiriéndose a Carlos Vermut, el director de Quién te cantará.

Fue entonces cuando los periodistas le aclararon a Alba que se encontraba en la premiere de El fotógrafo de Mauthausene y no en la de la película de Najwa. En ese momento, Alba dice ante la cámara: “No me lo puedo creer…estoy flipando. Vale, vale…lo que me acaba de pasar”,

Alba Flores se equivocó de premier, fue a la de Mario Casas pensando que era la de Najwa ESTOY CHILLANDO pic.twitter.com/vTu0PPIcTZ — Mónica (@cuestiondpielM) 26 de octubre de 2018

Con la cara perpleja, Alba se disculpa y se marcha con una sonrisa. ¡No se podía creer lo que acababa de pasar!

Por suerte para la actriz de La Casa de Papel la premiere de Quién te cantará era a menos de 100 metros del de El fotógrafo de Mauthausen y pudo llegar a tiempo para la proyección.

Por supuesto, el pequeño y divertido lapsus de Alba, se ha convertido en viral y muchos usuarios lo han comentado en Twitter. Incluso Paquita Salas ha argumentado a que se debe el error de Alba:

Pues se ve que anoche tuvimos un pequeño lío de mails con la premiere de Najwa... https://t.co/8FkTv4GEk4 — Paquita Salas (@PaquitaSalas) 26 de octubre de 2018

