Dani Martín habla de su enfermedad sin complejos

El tema del acné es una de las cuestiones que más de cabeza trae a la gran mayoría de los adolescentes. Los cambios hormonales afectan más a esas edades y muchos acaban teniendo algún tipo de complejo por este tema.

Pero, esta afección en la piel no es sólo cosa de los más jóvenes, si no, que le pregunten a Dani Martín. Padece rosácea y ha decidido compartirlo con todos a través de sus redes.

“Este también soy yo a veces, tengo una cosa en la piel llamada rosácea, me ha costado aceptar que, de vez en cuando, mi piel saque estos brotes, pero este también soy yo”, confesaba.

“Si alguno que la tenga ha sufrido lo que supone que te mire la Peña y te pregunte si estás enfermo o te estás empezando a drogar crack, aquí va mi jeto, no pasa nada, viva la rosácea, lo importantes es lo de dentro (ahora entraría vídeo de perros follando)”, continuaba su discurso.

Y, ¿por qué ha decidido compartir una foto mostrando las secuelas de esta enfermedad? También lo ha explicado, “me ayuda poner esta foto, por eso lo hago. Imperfectos y reales. Acné con 41, todo va bien”.

Y, ante esta muestra de cercanía y apoyo al body positive, no se han hecho esperar las muestras de apoyo. “A mí me gustas así, rosáceo… sigamos cultivando la belleza del Alma, que es la que no muere nunca”, comentaba Rozalén.

Zahara, Macarena García o Jandro sumaban emojis de apoyo a los comentarios y Lucía Rivera añadía, “bello y natural”.

Y sí, parece que compartir este tipo de asuntos ayuda a la gente normal que sufre las mismas dolencias y le entienden mejor que nadie. Porque, si Dani, puede, ¿por qué no van a poder el resto?

Esta es una prueba más de que Dani se está deshaciendo de mochilas que no aportan nada y está haciendo lo que le da la gana como reza el hashtag que lleva semanas compartiendo. No hay nada como quererse como uno es, con lo bueno y con lo malo, y parece que él lo ha conseguido.