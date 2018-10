Lo próximo de Aitana se llamará ‘Trailer’

Cuando hace unos días Aitana presentó su primer libro, aseguró que tenía muchas ganas de hablar de su proyecto musical pero que todavía no podía. Eso se ha terminado. Ya ha desvelado detalles de lo que está por llegar y lo ha hecho en El Hormiguero.

Aunque las redes se han llenado de comentarios criticando el segundo plano en el que dejaron a la cantante durante la sección de Nuria Roca, lo cierto es que nosotros estamos encantados de que haya desvelado, por fin, detalles de su proyecto musical.

“Es como una especie de disco. Lo voy a explicar”, aseguraba nerviosa por contarlo todo, “lo que he querido hacer es una parte uno y una parte dos donde el intervalo de tiempo entre uno y otro va a ser de dos o tres meses”.

Así que, lo que sabemos es que Aitana va a dosificar su álbum y tiene claro por qué: “Creo que ahora devoramos más que consumimos, así que, va a ser poco a poco. Además, yo lo estoy haciendo así, poco a poco”.

Así que, de momento, compartirá seis canciones entre las que se incluye alguna sorpresa.

Cruzando el charco

Y es que la vida no le da para más. Después de finalizar su aventura literaria se ha centrado de lleno en la musical. Hoy mismo está volando rumbo a Los Ángeles donde grabará un vídeo para el remix de Teléfono con Lele Pons, posiblemente la influencer latina más importante de estos momentos que también acaba de iniciar su carrera musical.

Una buena parte de cara al mercado latinoamericano. Y ya que cruza el charco, se pasará por México para cantar con Morat y por Argentina para hacerlo con Tini. Y cerrará el viaje relámpago con un poco de promo por Ecuador.

Está claro que su agenda está full. Esa primera parte de su disco saldrá a finales de noviembre y se llamará Trailer. “Es un poco raro, pero le di muchas vueltas. Se llama Trailer porque pienso que es como un adelanto de lo que va a venir”.

Lo cierto es que hay mucha expectación por conocer eso que está por venir. De momento, parece que el primer single ha convencido. Teléfono ya ha conseguido un doble disco de platino que le entregó durante el programa Pablo Motos.

Mudanza a Madrid

La nueva vida de Aitana desde que salió de Operación Triunfo la ha obligado a trasladarse a Madrid. Reconoce que ahora está bien pero que al principio fue raro, “mis padres vinieron a ayudarme con la mudanza y estuvieron cuatro días aquí y yo pensaba, ‘qué guay, voy a estar sin mis padres’… pero en cuanto se marcharon por la puerta estuve toda la tarde llorando en mi cuarto y o sola”.

Pero esos padres están ahí pendiente de lo que hace su pequeña de tan solo 19 años. “Mi madre me dijo que si no la llamaba todas las noches venía a Madrid, así que la llamo todas las noches por la cuenta que me trae”, confesó.

Invitada en LOS40 Music Awards

Pese a que ahora está rumbo a Los Ángeles, sabemos que su viaje va a ser relámpago porque la próxima semana estará de vuelta en España. Tiene una cita el 2 de noviembre con LOS40 Music Awards.

Además de actuar, podría acabar la noche con dos premios porque está nominada, junto a Ana Guerra, en las categorías de artista revelación y de mejor canción del año.

Además, allí coincidirá con Dua Lipa, otra de las nominadas y artistas que pasarán por el escenario para hacer rugir el Wizink Center. Tanto Aitana como Motos, coincidieron en la admiración que sienten por ella.