Los éxitos de ‘Operación Triunfo 2017’, tus aliados para el cambio de hora

Otro año más volvemos a enfrentarnos al cambio de hora. Por lo menos, ahora toca el bueno, en el que dormimos una hora más. Aun así, seguro que más de uno se deprime cuando el domingo vea que a las seis de la tarde es totalmente de noche. Es lo que tiene el horario de invierno.

Así que ya sabéis: la madrugada de este sábado a las 03:00 serán las 02:00, ganando una hora (o perdiéndola, según lo que estéis haciendo esa noche). No os preocupéis por el móvil porque se os cambiará la hora sola –cada vez hay más impedimentos para utilizar la excusa de me olvidé de cambiar la hora y se me hizo tarde-, pero si tenéis relojes de los de antaño (esos tan primitivos que funcionan con agujas) tendréis que cambiarlos a mano.

¿Y qué podéis hacer esa hora que ganáis? Seguramente, al ser sábado de madrugada, la mayoría de gente estará durmiendo o de fiesta. Es lo que tiene. Pero si eres de esas personas que prefiere quedarse en casa y estar despierto a las tres de la mañana, tenemos el plan perfecto para esa hora.

Teniendo en cuenta que uno de los éxitos del año ha sido Operación Triunfo 2017 (de hecho se ha llevado dos premios Ondas), ¿qué mejor manera de pasar esa hora que ganamos escuchando los temas que han sacado los triunfitos una vez fuera de la academia?

Desde Teléfono de Aitana hasta Ni la hora de Ana Guerra, pasando por el Corazón Vendío de Mireya. Como no llegábamos a la hora de duración (y no íbamos a poner el disco entero de Cepeda), hemos añadido algunos de los temas que presentaron para Eurovisión. Sobre todo para que Amaia no se quede fuera de la playlist.

Así que ya sabes, si el año te regala una hora, ¿por qué no la pasas escuchando a los chicos de OT 2017? Sabéis que no tenéis nada mejor que hacer. ¡Dale al play y disfruta!