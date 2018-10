Dua Lipa y BlackPink ya son las reinas del K-Pop internacional

Nos encantan las colaboraciones, y más aún cuando la originalidad es su punto fuerte. El pasado 18 de octubre pudimos conocer el nuevo tema de Dua Lipa junto a BlackPink. Lo cierto es que no son los únicos artistas de K-Pop que colaboran con algún solista de otro país, dando así lugar a un estilo musical que los combina: el K-Pop internacional.

¿Por qué? Porque hasta hace unos años era impensable que este género pop surcoreano se colase en las listas de éxitos de todo el mundo. Pero ahora han conseguido dar el salto al mercado internacional. Tanto es así que la girlband ha fichado por la discográfica norteamericana Interscope Records.

Un éxito que también se ve reflejado en BTS, la banda surcoreana del momento que no se cansa de registrar nuevos récords.

Este nuevo tema de Dua junto a BlackPink ha logrado consolidar esta etiqueta del K-Pop internacional como una de las más exitosas. De hecho, hemos de recordar que la girlband de Corea del Sur se consolidó como la más grande de Youtube tras superar a Fifth Harmony en visualizaciones. Si antes todos apuntaban al reggaetón, ten cuidado porque el K-Pop llega pisando fuerte.

Tanto es así que Kiss And Make Up ya ha sonado en nuestra emisora y ha conquistado a los millones de personas que escuchan nuestra música. Pero eso no es todo. El éxito de este tema también se ve reflejado en Spotify y Youtube, dos plataformas cuyas cifras han sido compartidas por la británica en sus redes sociales.

Más de 20 millones de visualizaciones en Youtube y 12 millones de reproducciones en Spotify. ¡Y en tan solo 8 días! Lo cierto es que aún no hay noticias de su posible videoclip, pero si el audio del tema es capaz de alcanzar esta cifra en Youtube, ¿con qué récord nos sorprenderá su vídeo musical?

Leslie Grace y Reik también han sido algunos de los protagonistas de este K-Pop internacional tras colaborar con la mítica banda Super Junior. Pero ninguno de estos temas ha conseguido la acogida de Kiss And Make Up, el hit de nuestras protagonistas. De hecho, Dua y Black Pink ya superan al tema de Reik y Super Junior en Youtube.

Ahora Halsey tampoco ha podido evitarlo y ha caído rendida ante el talento de Black Pink, una banda que se ha convertido en la perfecta aliada para Dua Lipa. ¿Con qué otras colaboraciones volverán a sorprendernos?