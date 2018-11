3 acompañantes infalibles para disfrutar al máximo de la música en directo a pesar del frío

Ni el frío ni la lluvia son excusas para disfrutar de la música en directo. Por ello, el ciclo de conciertos MadTown Days by Jim Beam sigue subiendo la temperatura con la música en directo en las mejores salas de Madrid y Barcelona.

Si eres de los pocos que aún no ha disfrutado de alguno de estos espectáculos, recuerda que el 13 de noviembre tienes una cita con Postmodern Jukebox en La Riviera de Madrid. El grupo repetirá en Barcelona, un día después, en la mítica Razzmatazz 1. El 15 de noviembre, esta misma sala acogerá a Orishas y el 21 de este mismo mes a Morcheeba.

Volviendo a la capital, Amatria se suma al cartelazo de MadTown Days by Jim Beam el 22 de noviembre en But, concierto en el que podrás vivir una auténtica explosión de ritmos latinos y pop electrónico.

Morcheeba seguirá el ciclo el 27 de noviembre en La Riviera y La Banda de Late Motiv será la guinda del pastel y cerrará el MadTown Days by Jim Beam en la sala Galileo Galilei el 1 de diciembre.

El frío y la lluvia de noviembre y diciembre no son impedimentos para que sientas el calor y el fuego de la música en directo. Además, junto a estos tres acompañantes, vas a disfrutar al máximo de un final de año 2018 apoteósico.

Tu grupo favorito en la sala idónea

No hay buen concierto sin una música que te haga disfrutar y un lugar en el que poder cantar y bailar a gusto. Eso lo sabe MadTown Days by Jim Beam y por ello te trae grupos de la talla de Orishas en las salas más emblemáticas de Madrid y Barcelona.

Los mejores amigos para darlo todo

Ir solo a un concierto mola, pero hacerlo acompañado de la mejor crew es mucho mejor. Es un requisito casi fundamental: rodearte de la mejor gente para darlo todo sin importarte nada más. Además, ahora que ha llegado el frío, el calor de tus amigos es más necesario que nunca.

Una buena bebida en mano

No hay concierto perfecto sin una buena bebida en mano que nos ayude a no pasar sed. Jim Beam es la mejor opción para disfrutar al máximo la música en directo y más si lo acompañas de su perfect serve, Ginger Ale. Es un whiskey americano diferente y que acerca su sabor suave a la magia de los grupos en vivo. En definitiva, el aliado perfecto en MadTown Days by Jim Beam.

Delaporte junto a Oscar D'aniello de Delafé, durante MadTown Days by Jim Beam /

Estos tres acompañantes infalibles son a los que ya se han aliado todo el público que ha disfrutado de la primera tanda de conciertos de MadTown Days by Jim Beam. Delaporte alcanzó el Sold Out en la sala Sidecar de Barcelona y Trajano! o Galllos reunieron a un público deseoso de los mejores ritmos.

Está claro que MadTown Days by Jim Beam es la oportunidad perfecta para olvidar el frío y seguir disfrutando de la música en directo durante noviembre y diciembre.