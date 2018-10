‘Close To Me’, la nueva canción de Ellie Goulding con Diplo y Swae Lee

Las alarmas saltaban cuando Ellie Goulding volvía a dar señales de vida desde Twitter al publicar una ilustración con tres brazos de diferente color de piel agarrados entre sí que acompañaba del enigmático mensaje: 'Closer To Me'. Hace unos días podíamos saber que esas palabras forman el nombre del nuevo tema de la artista con el que anuncia su regreso a la música.

Además, Closer To Me es una colaboración de la cantante con Diplo, el conocido DJ y productor estadounidense, y el rapero Swae Lee, del dúo de hip hop Rae Sremmurd famoso por su tema Black Beatles (la banda sonora del viral #MannequinChallenge). Y es que aunque Ellie Goulding parase de producir música durante un tiempo, parece que nunca ha dejado de estar atenta a las tendencias de la industria.

Parece que su ausencia no ha hecho que sus fans se olviden de ella. La canción ha sido recibida de forma muy positiva por el público seguidor de la artista, que esperaba con ansia un nuevo trabajo musical que sucediese a su último álbum Delirium (2015), que incluía el hit Love Me Like You Do, elegido como tema principal de la película Cincuenta Sombras Liberadas.

Lo cierto es que durante el tiempo que separa este disco del reciente single, Ellie ha estado lanzando de forma espontánea otras producciones como la delicada cover de Vincent, de Don McLean, que dio a conocer el Día de San Valentín de este mismo año 2018, o Still Falling For You, que formó parte del soundtrack del film Bridget Jone's Baby.

En Closer To Me la cantante recurre al pop más moderno y pegadizo con una melodía sencilla que se asienta sobre ritmos típicos del hip hop. Su inconfundible voz se mezcla con la del rapero Swae Lee con un resultado sorprendente y efectivo.

Lo que ahora nos preguntamos es si este tema será el adelanto de un nuevo álbum de la intérprete de Burn. Según lo que hemos podido saber, desde hace unos meses Ellie ha estado trabajando en el estudio para componer su nuevo trabajo discográfico.

Por ahora, ¡solo nos queda disfrutar de su nuevo temazo!