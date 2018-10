Little Mix, Nicki Minaj - Woman Like Me [2018]

La girlband británica ya está de vuelta, pero no de cualquier manera. Además de anunciar las fechas de su próxima gira y el tracklist de canciones que formarán parte de su nuevo álbum LM5, Little Mix ha publicado el videoclip de su tema junto a Nicki Minaj, Woman Like Me.

Little Mix se han convertido en unas de las mayores referentes del Girl Power y del apoyo a la comunidad LGTBIQ+. No solo darán a luz a nuevos temas que aluden a este tema, sino que durante su trayectoria musical ya han mostrado públicamente que están a favor de estos derechos. Así lo hicieron con su tema y videoclip Power.

Pero parece que eso de reivindicar la igualdad es el hobby favorito de la girlband, pues vuelven a demostrarlo en este nuevo videoclip junto a Nicki Minaj. En él, las protagonistas interpretan a cuatro chicas formales y correctas aprendiendo a comportarse en lo que parece una mansión, donde se rigen por unos protocolos.

Cansadas de los roles y estereotipos, Jade, Jesy, Leigh Anne y Perrie dejan de ser niñas buenas para rebelarse en contra de ellos. Y lo demuestran comiendo de manera gamberra, quemando la ropa con la plancha e incluso rompiendo una aspiradora. Por su parte, Nicki interpreta su parte desde un cuadro al más puro estilo de la Mona Lisa.

Tal y como informa Rolling Stone, este nuevo proyecto fue dirigido por Marc Klasfeld. Pero eso no es todo. Con tan solo unas horas de vida, Woman Like Me casi alcanza los 2 millones de visualizaciones.

¿Aún no lo has visto? ¡Calienta motores para LM5! Y permanece atento porque llegará el próximo 16 de noviembre.