Rayden - Beseiscientosdoce [2018]

La voz de Rayden es una de las más exitosas en la Red. Y es que los miles y miles de personas que le siguen alrededor del mundo están de enhorabuena. El rapero español ha publicado el tema y el videoclip de Beseiscientosdoce, un avance de cómo sonará su álbum Sinónimo que verá la luz el 18 de enero de 2019.

Para este vídeo musical, Rayden se traslada hasta Islandia para deleitarnos con unos de los paisajes más bonitos que quizás hayas podido ver. La naturaleza se convierte en el protagonista de este tema.

Lo cierto es que la grabación y publicación de este proyecto ha registrado un nuevo logro en la carrera de nuestro protagonista. Un logro personal que ha querido destacar en la descripción del videoclip.

"Esta es la historia de un viaje, una fantasía escapista hacia dentro, hacia el interior. Posiblemente este año haya sido el año que más cambios he tenido a nivel vital. Un año donde hasta mim mente me llegó a decir "¡Basta!". A veces viene bien hacer un repaso de las huellas que te han llevado hasta donde estás, mirar alrededor para comprobar cuáles de las personas que están a tu lado siguen sumando y dejar al resto atrás. Volver a dar valor al término "amistad". Redescubrir lo realmente importante y sacar fuerza de flaquezas pero no malgastarla por lo que no se merece ni luchar", explica Rayden.

"Esta es la historia de un viaje, si seguís aquí a mi lado es que seguís sumando. Dejad que os enseñe lo que viví en el viaje de mi vida", concluye.

Y es que a Rayden no paran de lloverle las buenas noticias. A mediados de octubre publicó las fechas oficiales de su gira por España, con la que presentará su cuarto disco, Sinónimo.

Beseiscientosdoce es el sucesor de Caza de Pañuelos, un tema y videoclip que reivindican el papel de la mujer y en el que aparecen diversos rostros conocidos del mundo del cine y de la música.

Ahora solo te queda esperar para poder escuchar el trabajo final de Rayden a mediados de enero del año que viene. ¿Crees que podrás hacerlo?