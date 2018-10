Lady Gaga - I'll never love again [2018]

Ha nacido una estrella es una de esas películas que han marcado la temporada y que ha emocionado a millones de personas que ya han ido a verla al cine. Los críticos no dejan de contar con ella en sus quinielas para los Oscar y la banda sonora debutó, directamente, en el nº1 de los álbumes más vendidos en Estados Unidos.

Y es que, aunque no sea un trabajo de Lady Gaga, casi como si lo fuera porque si concentramos todas las canciones en las que ella ha participado, podríamos completar un álbum entero. El caso es que después de Shallow, canción que interpreta junto a Bradley Cooper ahora llega con un baladón en el que luce su voz al máximo.

I’ll never love again es uno de los temas que suenan en una de las escenas finales de la película en la que Ally ya se ha rendido y asegura que nunca más volverá a amar a nadie.

Es una de las tres canciones que ha escogido la discográfica para mandar como candidata a las nominaciones de los Oscar. Están Shallow, esta y Always remember us this way, aunque ya sabemos que sólo pueden salir nominadas como mucho, dos canciones de una misma película.

El próximo 22 de enero sabremos si finalmente es candidata para llevarse la estatuilla. Sería un nuevo logro a sumar en la carrera de Lady Gaga que compuso esta canción junto a Natalie Hemby, Hillary Lindsey y Aaron Raitiere.