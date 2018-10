De diva musical a promesa de la gran pantalla, ha nacido una estrella: Lady Gaga. Su recién descubierto talento como actriz tras A Star Is Born no ha dejado indiferente a nadie. ¿Las últimas en caer rendidas a sus pies? Las actrices Lily James y Jessica Keenan Wynn.

Ambas, durante una entrevista para Entertainment Tonight han elegido a la artista como favorita para interpretar la versión jóven de Ruby en la tercera entrega de la película Mamma Mia! Este personaje se introduce en la historia en la segunda parte del film Mamma Mia! Here We Go Again, que se estrenaba el pasado verano, y juega el papel de la madre de Donna, cuya vida amorosa parece ser igual de caótica que la de su hija.

Esta tercera película estaría centrada precisamente en ahondar en la vida prematura de esta figura femenina, centrandose en su historia amorosa con Fernando, el personaje encarnado por Andy García con el que la madre de Donna habría tenido una aventura durante su juventud.

En Mamma Mia! Here We Go Again, el personaje de Ruby fue interpretado por Cher. La posibilidad de que Lady Gaga recogiese el testigo de esta gran leyenda del pop no resulta en absoluto una locura: además de contar ya con el característico pelo color platino con el que aparecía Cher en la película, ambas comparten un coplementario registro tono vocal, y unieron sus talentos musicales en la canción The Greatest Thing (2013).

¿Te imaginas a Lady Gaga en ‘Mamma Mia!’?

Aunque este casting conseguiría conquistarnos, de momento no hay ninguna confirmación por parte del equipo de dirección. Pero soñar es gratis, ¿no?