Alessia Cara, Anne-Marie, Marshmello y Bastille actuarán en los premios MTV EMA

Artistas como Panic! At the Disco, Bastille, Alessia Cara, Anne-Marie, Marshmello y Jack & Jack actuarán en los MTV EMA, los premios que se celebran el próximo domingo 4 de noviembre en Bilbao.

Estos nombres se suman a la lista de confirmados en la que ya están Janet Jackson, Nicki Minaj, Halsey, Rosalía. Como ya te contamos en LOS40, este año la gala de MTV estará presentada por Hailee Steinfeld.

Algunas de las estrellas invitadas que acudirán a los MTV EMA son Lindsay Lohan, Anitta, Debby Ryan, Ashlee Simpson y Evan Ross, que además presentarán algunos de los premios.

Anne-Marie, Bastille y Marshmello nos deleitarán con unas actuaciones épicas. Además, los nominados a Mejor Artista Alternativo, Panic! At the Disco, tocarán High Hopes de su nuevo disco Pray for the Wicked. Por su parte, la canadiense Alessia Cara, quien ofreció en los VMAs una actuación memorable, interpretará su nuevo single Trust Me Lonely, que estará incluido en su segundo disco, The Pains of Growing.



Los MTV EMA 2018 se emitirán en directo para todo el mundo desde el Bilbao Exhibition Centre el domingo 4 de noviembre. En nuestro país, podrán verse en directo en los canales de Viacom España (MTV, Comedy Central y Paramount Network) a partir de las 21:00h. Además, MTV emitirá a partir de las 20:00h la alfombra roja, en exclusiva.