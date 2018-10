1 de 11 Un 30 de octubre de 1988 nacía Cristina Pedroche. ¿Quién les iba a decir a sus padres que aquella niña terminaría convirtiéndose 30 años después en una de las presentadoras más famosas de la televisión española? La Pedroche, como la llaman muchos, lleva diez años en la televisión haciéndonos réir gracias a su naturalidad. Por ello, en LOS40, repasamos 10 de sus logros. ¡Porque conseguir con 30 años ser una de las personas más influyentes de España no es nada fácil! Pedroche empieza esta nueva década de su vida de manera nostálgica. "Y supongo que este año más ya que cumplo 30 años y me pregunto: ¿lo estaré haciendo bien?, ¿estaré disfrutando la vida a tope?", ha escrito la presentadora en su cuenta de Instagram. Pues sí, Cristina, no debes de estar haciéndolo nada mal si has llegado hasta aquí.