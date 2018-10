Congerlarte para resucitar cuando te mueras, ya es posible

No has leído mal, ni tampoco esto es un titular del futuro. Es real y en España ya es posible. En Estados Unidos llevan años haciéndose y, de hecho, ya hay 400 personas congeladas esperando a revivir en un futuro. Pero, Estados Unidos está lejos y no queremos ir hasta allí para que nos congelen. Por eso, en Valencia han creado Cecryon, la primera empresa en Europa de criopreservación humana.

Y, ahora, vamos a conocer en qué consiste exactamente.

Albert Estrada, el director médico de Cecryon, nos ha explicado que la empresa se propone congelar a las personas después de morir. El coste son 200.000 euros y la idea es dejarte en una ''criocápsula'' a 200 grados bajo cero para que el cuerpo no se estropee y, cuando la ciencia avance, descongelarte y curar la enfermedad que te causó la muerte para devolverte la vida.

La empresa ofrece 100 años de congelación, así que debes tener suerte y que, en 100 años, la ciencia haya avanzado lo suficiente como para poder curarte.

Albert Espinosa ha contado que en España ya hay dos personas que se han apuntado y esperan que sean muchas más, ya que lo ofrecen como una opción más: ''la mejor opción cuando todo lo demás falla''.

No te pierdas tampoco la llamada surrealista que hemos recibido durante el programa. Micky nos ha asegurado que la leyenda urbana es cierta: Walt Disney está criogenizado y a la espera de que la ciencia avance para que le puedan reanimar.

Y, la pregunta del millón... ¿Tú lo harías? ¿Querrías despertar dentro de 100 años cuando el mundo haya cambiado completamente y ya no estén los tuyos?