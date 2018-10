¡Ojo! Cardi B dice que Little Mix le ofrecieron ‘Woman Like Me’ antes que a Nicki Minaj

Como diría Dakota: "Aquí huele a movida". No hay treguas que valgan entre Cardi B y Nicki Minaj. Y es que las raperas han vuelto a protagonizar un nuevo conflicto que, esta vez, implica directamente a Little Mix.

Las británicas lo están petando con Woman Like Me, su nuevo single en colaboración con Nicki Minaj. Pero no hay éxito sin polémica, ¿no?

Cardi B, harta de los ataques de 'The Queen', ha usado su altavoz en redes sociales para asegurar que las Little Mix le ofrecieron antes a ella la canción en cuestión y que, como la rechazó por diferentes motivos, recurrieron a Nicki.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CARDIVENOM (@iamcardib) el 29 Oct, 2018 a las 3:55 PDT

"No digas que te robo los ‘featurings’, cuando te dejé Woman Like Me, porque yo no podía hacerla", dice la cantante refiriéndose a su enemiga pública nº 1. ''Estoy muy feliz de ver que estás por debajo de mí en los 'charts'. Yo sí muestro pruebas, algo que nunca haces porque sólo mientes".

Con lo que no contaba Cardi B es que las propias Little Mix iban a salir en defensa de Nicki, confirmando que ella siempre fue la primera opción para Woman Like Me. Además de referirse a la rapera como la "queen", también comparten una prueba de whatsapp. ¡Todo muy loco!

¿Quién dice la verdad?

Little Mix lo peta en 'Factor X'

El quinto trabajo discográfico de Little Mix está a la vuelta de la esquina. El próximo 16 de noviembre, la girlband publicará LM5, el disco que sucederá a Glory Days.

Aprovechando este lanzamiento, Jade, Jesy, Leigh-Anne y Perrie visitaron el pasado fin de semana X Factor para deleitar a toda la audiencia con un espectacular número de Woman Like Me, actuación que no ha tardado en viralizarse.

Little Mix presenta 'Woman Like Me' en 'X Factor US'

