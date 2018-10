Javier Rey (Fariña): “Ahora soy el cachondeíto cuando voy a una fiesta”

A Javier Rey le va a costar conseguir que la gente deje de ver a Sito Miñanco cuando le mira. Es lo que tiene haber sido el protagonista de una serie que se ha convertido en todo un fenómeno global: Fariña.

Pero el actor lo intenta con nuevos personajes. Esta semana estrena Sin fin, una peli en la que da vida a un romántico que viaja en el tiempo al pasado para que su chica recupere la ilusión, “simboliza las dos oportunidades, es un romántico y viaja para intentar currarse lo que no hizo antes”.

Comparte protagonismo con María León. “Su papel tira a más dramático de lo que estamos acostumbrados a verla a ella. Es un todoterreno que puede hacerte lo que quiera, como quiera y cuando quiera”.

“Yo lloré viéndola porque dije ‘Dios mío, lo que hemos hecho, qué maravilla’. Es una peli emocional, tiene sus puntos emocionales, porque a sus personajes les pasan sus cositas. Es una peli muy terapéutica y que no todo es ni comedia ni thriller”, explica el actor.

Y claro, si hablamos de viajes en el tiempo es imposible no ponerse a imaginar. Si Javier Rey pudiera ir al pasado “cambiaría el mío y cambiaría el de la humanidad. Ahora el planeta estaría dominado por los gatetes de tantas cosas que habría cambiado”, aseguró.

Y si hablamos de pasado, siempre hay cosas de las que uno puede arrepentirse. “Hice paloma”, recuerda Rey, “en la historia del arca de Noé yo era la paloma (me pagaban por ello). Avisaba a los animales de que iba a venir un tsunami. No volé lo suficientemente bien”.

Un gallego en Fariña

Pero claro, tener a Javier Rey en YU y no hablar de Fariña, es imposible. “Cuando leí los primeros guiones me di cuenta de que iba a ser un super éxito o nos íbamos a pegar la castaña del siglo porque es una serie que va muy a saco con lo que contamos y contamos una historia oscura de una manera oscura”, recuerda el actor.

Finalmente fue todo un éxito. “Me parece un momento muy chulo como para decirle a la gente con la que has currado un montón de tiempo que son la hostia”, quiso reconocer Rey ahora que ha cosechado tanto aplauso.

Pero, ¿logrará quitarse eso de ser ‘el de Fariña’?, se preguntaba Dani Mateo. “Son cosas cíclicas, eso va cambiando. Cuando llevas bastantes más trabajos te das cuenta de que ahora soy el cachondeíto cuando voy a una fiesta y todo el mundo me pregunta si llevo drogas, la gente me para por la calle y todo el mundo me hace coñitas con polvos blancos y el siguiente trabajo…ahora estrenamos una peli, por ejemplo, el 31 de octubre, y cuando salga empezarán las coñas con los viajes en el tiempo…y así la vida una y otra vez”.

Lo cierto es que esta serie le ha dejado grandes historias. “La primera semana me vino un señor y me dijo ‘¿eres Javier Rey?’. Sí. ‘¿Puedo darte un abrazo?’. Piden cosas muy raras y dices ‘claro, abrázame’. Y entonces me coge y me dice ‘hónrale’… porque él (Sito Miñanco) había ayudado a su familia”.

Pero volviendo a lo de los viajes en el tiempo, Dani Mateo y su equipo, lo hicieron con Javier Rey y si quieres ver el resultado del test de este viaje… prepárate para echarte unas risas. Dale al play y pasa un buen rato.