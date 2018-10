Ahora ya sabemos por qué tuvo la mano vendada Ariana Grande

Nos ha costado casi tres meses saber la razón por la que Ariana Grande terminó su visita al Carpool Karaoke de James Corden con un vendaje. Y ahora que ha llegado Halloween por fin lo hemos descubierto.

El presentador de televisión de la CBS llevó a la solista de Boca Ratón a una 'Escape Room', habitaciones de terror en las que hay que resolver puzzles para conseguir escapar.

Una idea que surgió después de que Ariana Grande confesara que le encanta la época de Halloween y que adora la parte de los sustos de estas fechas.

Pero una cosa es decirlo y otra cosa es estar en una 'casa del terror' escuchando psicofonías, ruidos paranormales y teniendo visiones espectrales. Y ahí Ariana Grande debió disfrutar en grande a juzgar por el nivel de decibelios de sus gritos y por las veces en las que se asustó y confesó que se lo iba a hacer en los pantalones...

"Me dijiste que iba a ser una escape room, no el infierno" le comentó Ariana Grande a James Corden nada más entrar. Sabía lo que se le venía encima. Y tras casi cinco minutos de gritos, sustos y pruebas, una especie de no muerto hizo que Ariana Grande se cayera en su huída.

Un golpe en la rodilla y en la muñeca que le costó el vendaje que poco después lucía con orgullo en las imágenes promocionales de su Carpool Karaoke.