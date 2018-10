Itziar Castro dejará de ser profesora de ‘OT 2018’

Esta semana no solo abandonará la academia uno de los nominados, Damion o Marta, también uno de los profesores. Uno de los fichajes estrella del profesorado de Operación Triunfo de esta temporada, Itziar Castro, dejará de ser profesora, tal y como ha informado FormulaTV.

La actriz de Pieles dejará de dar clase de intepretación en la academia tras un mes y medio formando a los chicos. Al parecer, Itziar se volcará en otros compromisos profesionales.

Por ahora, los responsables del programa no se han pronunciado al respecto, pero está previsto que este jueves, tras la Gala 6, la directora de la academia Noemí Galera se lo comunique a los concursantes.

La explicación oficial que se maneja es que Itziar Castro habría tenido difícil volcarse en Operación Triunfo 2018 tanto como se esperaba, siendo el propio programa el que habría decidido prescindir de ella.

Se trata de la primera vez en la historia del formato que un profesor de la academia abandona su puesto durante el concurso. Es verdad que Itziar ha tenido mucha presión encima. El año pasado los Javis fueron los encargados de impartir las clases de interpretación, sacando lo mejor de los chicos y chicas de la academia.

El papel en la academia de Itziar ha sido cuestionado desde el primer momento en la academia. De hecho, la propia Noemí Galera aseguró en la Gala 3 que había un grave problema con los concursantes de esta edición: no conseguían emocionar.

La propia Itziar escribió en su cuenta de Twitter una reflexión sobre su trabajo en la academia: “Como los entrenadores de fútbol asumo que si el equipo no va bien es cosa mía. Si algo he aprendido en estos 22 años de profesión es que esto es una carrera de fondo y no de velocidad”.

Ahora toca esperar para ver quién o quiénes serán los sustitutos de Itziar Catro en OT 2018.

Gestmusic publica un comunicado

Tras el revuelo generado con el anuncio del despido de Itziar de OT 2018, Gestmusic Endemol ha querido lanzar un comunicado a través de sus redes sociales argumentando las razones que han llevado a la productora a tomar esta decisión:

"Se ha decidido prescindir de sus servicios desde el pasado lunes por la noche. Circunstancia que le fue comunicada personalmente después de sus clases. La causa de esta decisión responde a que Itziar Castro no ha conseguido los objetivos esperados en su área".

Además, Gestmusic ha querido dejar claro que "en ningún momento se ha puesto en duda su dedicación, su capacidad y talento", pero "su trabajo con los concursantes no ha dado el resultado esperado en las Galas".

Por su parte, Castro ha publicado su propio comunicado de prensa a través de Twitter:

"La decisión de que Itziar Castro no continúe como profesora ha sido tomada de forma unilateral por la dirección del programa y comunicada de forma precipitada y sin que Itziar Castro se lo esperase"