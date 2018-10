Julia Roberts: 'No hice Homecoming por el hecho de ser una serie de televisión'

Julia Roberts estrena su primer trabajo como protagonista dentro de una serie. Se trata de Homecoming, está dirigida por Sam Esmail (creador de Mr. Robot) y la propia actriz ha querido ejercer de productora ejecutiva.

La premisa no puede resultar más atractiva: Heidi Bergman (Roberts) es trabajadora de una agencia gubernamental estadounidense que pocos conocen cuya función es que los soldados regresados de las guerras en las que está inmerso Estados Unidos puedan reincorporarse a la vida civil.

Cuatro años más tarde vemos que Heidi decide volver a su ciudad natal a vivir con su madre, a quien da vida Sissy Spacek, cuando un auditor del Departamento de Defensa acude a preguntarle por qué dejó su trabajo en Homecoming. Ahí será cuando Heidi se dé cuenta de que los motivos de su salida de la agencia poco tienen que ver con lo que pensaba.

Amazon Prime Video /

La serie está basada en un podcast del mismo título que conducían Eli Horowitz y Micah Bloomberg quienes han participado en la creación del show desde su génesis. Julia Roberts, protagonista absoluta, comparte escenas con Bobby Canavale, Alex Karpovsky o Stephan James.

Hace unas semanas Julia Roberts y Sam Esmail recibieron a periodistas de todo el mundo en Londres, dentro del marco de Prime Video Presents, para presentar lo que ella insiste en que no es una serie de televisión: “Hacer Homecoming es lo que me parecía correcto y no por el hecho de hacer una serie de televisión, en ningún momento sentí que estábamos haciendo una, sino por la energía de un grupo de personas que se pusieron manos a la obra para llevar a cabo el proyecto”.

Para Roberts lo que más le atrajo de Heidi es “que es una chica con muy buenas intenciones”. Desde luego las hay que tener para dedicar el mejor momento profesional a la reinserción de regresados de la guerra. En ningún caso, como deja claro en varias ocasiones a lo largo de la charla, se apuntó a protagonizar la serie por el hecho de ser lo que es: una serie de diez capítulos.

Amazon Prime Video /

“Me mandaron el podcast en el que se basa Homecoming, lo escuché y me encantó” recuerda la actriz sobre su primera toma de contacto con la que no suele ser una base habitual – por el momento – para poner en marcha un show televisivo.

Es Esmail quien añade algo más de detalles sobre la producción de la serie: “Escuché el podcast y pensé que sería un muy buen punto de partida para una serie. Me encantó, a ella (Roberts) le encantó, hablamos por Skype y el resto es historia”.

No es la primera vez que la actriz se acerca a las Fuerzas Armadas de su país pues “Fuimos hasta allá para llevar alegría a las tropas que por aquel entonces estaban en una base de Turquía. George Clooney, Brad Pitt y yo les llevamos Ocean's Eleven para que pudieran verla en gran pantalla con un montón de palomitas”.

No hay que olvidar que Ocean's Eleven se estrenó a finales de 2001, meses después del fatídico 11-S que provocó la Guerra de Afganistán – desde la que se desplegaron a muchos militares precisamente desde la cercana y citada base turca - de la que gran parte de los personajes de Homecoming vuelven en la ficción. Se cierra el círculo para una de las actrices más importantes de Hollywood, aunque sea en una mezcla de fantasía y realidad.

Pero no solo de thrillers bélicos y algo retorcidos vive la actriz quien reconoció que su serie favorita de cuantas alberga Amazon Prime Video – no hay que olvidar que el proyecto lo financia esa casa - es Fleabag, la maravillosa dramedia romántica de Phoebe Waller-Bridge, y que la serie que más le ha marcado en su vida es Flipper.

Los fans de Mr. Robot tendrán su ración de laberintos y desconciertos en esta Homecoming. Los de Julia Roberts la tendrán a ella en uno de sus mayores retos interpretativos con una sonrisa más que ausente a pesar de ser seña de identidad. A partir del 2 de noviembre, Homecoming estará disponible dentro de Amazon Prime Video y ya se ha firmado una segunda temporada.