Nicki Minaj ha vuelto a España para elegir sus nuevas máscaras

No es la primera vez, ni será la última, que hablemos de Cecilio Castrillo, uno de los artesanos del cuero y el metal más prestigiosos de nuestro país especializado en máscaras y tocados que no pasan desapercibidos. Ahora, en época de Halloween el número de encargos crece, pero no es de eso de lo que queremos hablar hoy.

Sus creaciones han pasado por las manos de artistas como Madonna, Beyoncé, Lady Gaga, P!nk o Nicki Minaj. De hecho, la rapera se ha convertido en una de sus clientas habituales.

Minaj ha llevado sus diseños en galas de premios y videoclips y parece que no se cansa porque acaba de volver a escoger un par de piezas para Dip, su última colaboración con Tyga. Pero pese a esa fructífera relación, todavía no se conocen aunque “espero que pronto”, reconoce el diseñador.

En esta ocasión el equipo de la rapera se puso en contacto con Castrillo para pedirle unas piezas que habían escogido de su catálogo. Se las envió y resulta que encajaron a la perfección para este videoclip.

Una de las máscaras lleva metal y “la tengo un especial cariño porque es una pieza que gusta mucho a la gente. Puede que a primera vista no sea una pieza muy impactante pero una vez puesta es muy elegante”, confiesa.

Pero no es la única que podemos ver en el vídeo. “La segunda pieza es más elaborada, con cristales de Swarovski en buena parte de ella. Por supuesto, todo está hecho a mano, sin máquinas”, asegura.

Nicki Minaj se ha creado una gran enemiga: Cardi B. “Cualquiera de las dos artistas es una gran oportunidad”, reconoce el creador. Aunque si Nicki Minaj le pidiera que no trabajase con su rival, él lo tiene claro, “no creo que sea la solución negar a alguien este tipo de cosas, es un asunto entre ellas”.

También presente en los American Music Awards

Cada vez es más habitual ver en algún evento relacionado con la música, alguna de sus creaciones. De hecho, en la última edición de los American Music Awards pudimos ver en la alfombra roja a la cantante y youtuber norteamericana llamada Poppy, llevar una de sus máscaras.

“Fue una gran sorpresa puesto que sabía que había elegido alguna pieza mía pero no sabía si finalmente lo iba a usar. Me gusta Poppy y, además, verlo en un evento de esa envergadura fue un subidón. Fue una elección arriesgada para ella ya que con esa pieza no es cómodo habla, pero lo solventó perfectamente”, recuerda Castrillo.

Poppy en los American Music Awards 2018 con una máscara de Cecilio Castrillo. / Frazer Harrison / Getty Images

Y es que, en general, todas las celebs que llevan sus diseños saben cómo sacar el mejor rendimiento a estas creaciones, “tienen detrás un equipo de asesores que dan muy buenos consejos de cómo lucirlo, pero quizás Joseline, cantante y celebrity televisiva en Estados Unidos, fue una de las que recuerdo que lo supo llevar perfectamente”, confiesa.

Y seguiremos viendo estas máscaras con sello español en más artistas porque su prestigio no hace más que crecer. También podemos ver a Ciara en el último número de King Kong Magazine.