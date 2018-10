La historia con final feliz de Charlie Puth y BTS

Si hace unos días hablábamos de Black Pink convirtiéndose en las reinas del K-Pop Internacional por su tema junto a Dua Lipa, esta vez traemos un nuevo caso que probablemente también se convierta en éxito.

Se ha hecho pública una colaboración en directo entre Charlie Puth y BTS en la primera edición de los premios surcoreanos MBC Plus X Genie Music Awards, que tendrán lugar el próximo 6 de noviembre en la ciudad de Incheon. Así lo ha informado Soompi , que añade que ha sido uno de los organizadores de este evento quien lo confirmó.

Pero lo cierto es que no es la primera toma de contacto que se establece entre estos dos artistas de éxito. Todo comenzó a principios de 2017, cuando el integrante de BTS, Jungkook, publicó en un fragmento de su versión de We Don’t Talk Anymore, el tema que el estadounidense comparte con Selena Gómez.

Esto llegó a oídos del intérprete de Attention, quien decidió contestarle con un “Me encanta este Jungcook”. Un error ortográfico que el artista publicó a propósito y que enfadó a los seguidores de la banda surcoreana. Se dio cuenta del revuelo que había formado y decidió confesar que era incapaz de bromear sobre la banda o alguno de sus miembros, pues “le gusta la música de BTS”, a lo que los de Corea del Sur decidieron responderle con un “Nos encanta la música de Charlie Puth”.

Meses más tarde, Charlie no pudo resistirse y decidió contactar con la banda a través de un mensaje privado en Twitter, y lo hizo saber de forma pública. “Oye, BTS… DMs!!!”, twitteó.

Pero esto no es todo. Cuando todo el mundo pensaba que el cantautor se había olvidado de su banda favorita, llegó julio de 2018 y publicó el enlace de su videoclip The Way I Am invitando a Jungkook a que le echase un ojo. Tanta fue la acogida de este tweet que incluso consiguió alcanzar la 12ª posición de la lista de Trending en Youtube. ¡Wow!

Todo apunta a que han sido varios los mensajes que han intercambiado estos dos artistas tan solicitados de nuestro panorama musical a lo largo de estos meses. Tanto es así que tanto BTS como Charlie Puth han accedido a subirse al escenario de los MGA 2018 para deleitarnos con una actuación conjunta en directo. ¿Qué tema interpretarán?

Aún es demasiado pronto para saberlo, pero de lo que sí estamos seguros es que esta historia que comenzó con un sabor agridulce ha terminado con un final muy feliz (y quién sabe si tendrá secuela).