Prepárate para LOS40 Music Awards con esta playlist

La fiesta musical más esperada del año está a punto de dar el pistoletazo de salida. ¡Ya están aquí LOS40 Music Awards! El próximo 2 de noviembre tienes una cita con nosotros y con una gran variedad de artistas en el WiZink Center de Madrid. Es por ello por lo que hemos preparado esta playlist exclusiva para ti. ¡Así es! Con tan solo darle al play conseguirás calentar motores para lo que te espera este viernes.

Una playlist que, sin duda alguna, resalta todos y cada uno de los talentos que nos acompañarán en este día tan especial. Como sabrás, el cartel de esta nueva edición está plagado de nuevas y clásicas voces de la industria. Dua Lipa, Eleni Foureira, Dani Martín y David Guetta son solo algunos de los artistas que pisarán el escenario del antiguo Palacio de los Deportes para deleitarnos con sus actuaciones. ¿Y tú te lo vas a perder?

Tranquilo, que si no te hiciste con tu entrada tienes un amplio abanico de posibilidades para no faltar a esta cita. Hemos preparado un repertorio de plataformas a través de las cuales puedes seguir el evento en directo desde el primer minuto. ¡Y no solo eso! También podrás comentarlo con nosotros a través de nuestros perfiles en las redes sociales.

La música, el talento y las emociones no faltarán en LOS40 Music Awards 2018, como tampoco lo hará la naturaleza en pleno centro de Madrid. Suena irónico pero no lo es. LOS40 se ha comprometido a rendirle homenaje, porque la música y la naturaleza siempre van de la mano.

No solo bailamos al ritmo de nuestro instinto, sino que la música es capaz de calmar a las bestias, hacer crecer las plantas y despertar esa capacidad innata que tiene todo ser vivo para moverse en libertad.

Así que con este espíritu natural y una playlist que adelanta lo que sonará este viernes, nosotros ya estamos listos para darlo todo contigo en LOS40 Music Awards. ¿Te unes?