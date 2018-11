Carly Rae Jepsen vuelve con ‘Party For One’

Llevamos tiempo sin tener noticias de Carly Rae Jepsen. Parece que la artista candiense que puso a todo el mundo a cantar Call Me Maybe en 2012 vuelve a lanzar nuevo single.

Tras semanas de rumores en redes sociales, la artista ha dejado claro que se trata de una realidad. Su nuevo tema se llamará Party For One. Así lo ha anunciado en su cuenta de Instagram junto a una foto donde aparece comiendo pizza junto a su gato. ¡Nada mal!

Además, horas después ha subido otra imagen que parece la portada del single. En ella vemos a la artista con un estilo que parece recién salido de los años sesenta sentada sobre una banqueta transparente. Junto a la imagen, la artista anuncia que el nuevo single saldrá este jueves 1 de noviembre. ¿Qué mejor manera de estrenar una canción que el días de todos los Santos?

Ver esta publicación en Instagram TOMORROW #PartyForOne Una publicación compartida de Carly Rae Jepsen (@carlyraejepsen) el 31 Oct, 2018 a las 8:21 PDT

Aunque somos muchos los que le habíamos perdido la pista, Jepsen no ha dejado de dedicarse a la música estos años. Este verano, sin ir más lejos, la canadiense estuvo como cabeza de cartel del festival Lollapalooza, uno de los más importantes de Estados Unidos.

¡Pero no solo eso! Durante la primera etapa del Witness: The Tour de Katy Perry, Carly fue la encargada de abrir los conciertos. Vamos, que la artista ha estado en primera línea musical durante todo este tiempo aunque no la hayamos visto.

Habrá que ver si con Party For One repite el éxito de Call Me Maybe, aunque dejó el listón muy alto. Eso sí, nos morimos de ganas de escucharlo.