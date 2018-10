Tyga, Nicki Minaj – Dip (Remix) [2018]

El rapero y ex novio de Kylie Jennernos sorprendió con la publicación de su single Dip a mediados de septiembre de este año. Pero no le acompañó ni un videoclip ni una de las voces más solicitadas del panorama musical actual. Nicki Minaj se une ahora a este tema para deleitarnos con su remix.

Pero eso no es todo. Entre tanto enfrentamiento con Cardi B, la rapera y Tyga han sorprendido a sus seguidores con la publicación de un vídeo musical. Y no es un videoclip cualquiera. En él, ‘Queen Minaj’ se hace con un muñeco vudú del de California para demostrar quién es la que tiene el mando en la situación.

Acompañado de violonchelos y de una puesta en escena protagonizada por el color blanco, Tyga levita debido al control que Nicki ejerce sobre sus movimientos. Eso sí, los ritmos nunca paran y eso es algo que se puede comprobar a simple vista. Lo hacen con una base de violonchelos y con el estilo de hip hop que siempre acompañan a estos dos protagonistas.

Y si a todo esto le sumamos cuatro maniquíes vestidos de catwoman al fondo, tenemos como resultado el videoclip del remix de Dip. Un vídeo musical que, tal y como informa Rolling Stone, nos recuerda al de Scream de Michael Jackson y Janet Jackson debido el predominio del blanco y de los primeros planos.

Además de Tyga, Arrad también ha dirigido la proyección audiovisual de Dip, aunque no es la primera vez que trabaja con nuestro protagonista. Ya lo hizo en los vídeos musicales de Swish, U Cry y King Of The Jungle, entre otros.

¿Aún no te has sumergido en los nuevos ritmos que nos traen Tyga y Nicki Minaj? ¡No esperes más y dale al play!