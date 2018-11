Las mejores calabazas de videojuegos para Halloween

Debe haber pocas tradiciones más conocidas en Estados Unidos que la de decorar las calabazas cuando llega la noche de Halloween. Y eso para lxs niñxs (y no tan niñxs) gamers supone todo un desafío. Aunque este año se han superado con las mejores calabazas de videojuegos.

Este elemento decorativo es fundamental a la hora de ambientar las casas para la popular noche de truco o trato pero viendo las obras de arte que se han marcado algunos en las redes sociales más que recoger caramelos seguramente lo que se comparta esta noche sean muchas partidas.

Halloween no sería lo mismo sin las típicas calabazas pero los estadounidenses han modernizado la clásica sonrisa inspirándose en los videojuegos para dar vida a estas joyas.

Super Mario Bros, Destiny, Fallout, Pokémon, The Legend of Zelda y hasta Call of Duty Black Ops IIII han prestado a sus personajes o logotipos para la ocasión.