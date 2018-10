Ana Guerra toma las riendas de LOS40 por un día y...¡Menuda locura!

¿Te imaginas a Ana Guerra como locutora de LOS40? La verdad es que no hace falta que exprimas el cerebro porque ya ha ocurrido. Es lo que tiene Dani Mateo, que llega un día y decide cederle las riendas de su programa, YU, a una estrella del momento para demostrar que, en el fondo, él es imprescindible. Bueno, vale, puede que no fuera ese el motivo, pero el caso es que dejó el micrófono para cedérselo a ella.

El resultado... una auténtica locura... que nos dejó claro que Ana Guerra es capaz de entretenernos a través de la radio y conducir un programa tan loco como este. Y eso que sus amigos no se lo ponen fácil. Porque vamos a ver, ¿Roi Méndez, estuvo como invitado para ponerle las cosas fáciles o todo lo contrario?

Cuando un amigo no ayuda

Su compañero de Operación Triunfo llegó a hacer su sección y... la cosa iba de saber lo que es un sample, y menos mal que venía con la lección aprendida porque Roi no lo dejó muy claro. Eso sí, verles jugar a adivinar qué canción reciente había utilizado un sample de una más antigua, no tiene desperdicio.

En terreno conocido

Que conste que en YU le allanaron el terreno porque le tocó comentar con Carolina Iglesias la quinta gala de Operación Triunfo, y claro, sobre eso es una máxima autoridad teniendo en cuenta que pasó mucho tiempo dentro de la Academia. !Voy a hablar de OT para que Ana no pase página nunca”, empezaba diciendo Carolina.

Y no, del concurso no se pasa página nunca, que les pregunten a Bisbal o Pablo López que nunca dejarán de ser triunfitos por muchos logros y carreras asentadas que tengan. El caso es que hablaron de Dave, el último expulsado al que Ana comparó con su amigo Roi, “se fue el humor de la casa”.

Hablaron de Miki, que fue favorito, y de la polémica sobre los que dicen que a Sabela le dan canciones que no la ayudan mucho como la de Volar de Macaco.

“Yo creía que a mí me habían puesto La Bikina para echarme porque siempre buscas un culpable de todo lo que pasa en el programa. Era del 64, nadie la conocía y después mira lo que ha significado. Nadie te va a hacer la puñeta ahí dentro”, explicaba Ana sobre su propia experiencia. Y casualmente, esa canción le tocó cantarla en la gala 5.

Cuestión de series

Y como en YU pasas de una cosa a otra en un abrir y cerrar de ojos, tan pronto le tocó hablar de OT como de las series del momento. O no tan del momento porque Ana reconoció que la que estaba viendo ahora es House para sorpresa de Andrea Compton. La colaboradora optó por hablar, mejor, de tres series protagonizadas por chicas en clave de comedia. Eso sí, después de dejar claro que estaba totalmente colada por el prota de Vikingos.

Las elegidas fueron Parks & Recreation, New girl y Des(encanto), esta última de animación que tiene como protagonista a una princesa rebelde y alcohólica que “mola muy mucho”, aseguró Compton. Si quieres los detalles de estas tres comedias que deberías tener en tu lista, ¡dale al play!

En mood entrevistadora

Y como Ana se metió en papel del todo, también actuó como entrevistadora y su 'víctima' no fue otra que Melo Moreno que presentaba su disco Colours con canciones como Devil on me. “Cada uno tenemos nuestros demonios interiores y está bien sacarlos de vez en cuando”, aseguró la youtuber. “A mí no me cuesta nada reconocer los defectos, de hecho, aviso, 'oye, soy gilipollas...'”, añadió.

Ana quiso saber cómo se sintió con el disco en las manos, algo que a ella todavía no le ha sucedido pero está en ello. “Sentí como si hubiera parido y ahora ya que me digan si les gusta o es una mierda, pero ya está”, contestó Melo.

A Ana le llamó mucho la atención el concepto de los colores, que cada canción tenga el suyo propio. Y quiso saber por qué la cantante había decidido sacar todos sus temas en inglés, algo por lo que ella todavía no ha optado.

Y como Melo además de cantante es una reconocida youtuber, quisieron analizar juntas algunos delos vídeos tendencia del momento en la plataforma. “Porque Melo reconoció que curiosea cuáles son las tendencias de youtube aunque con una salvedad, “las tengo cambiadas de país porque en España no me suelen gustar. Las tendencias las tengo en Estados Unidos”.

En España, como tendencia aparecía en ese momento, por ejemplo, el vídeo de No de Miram Rodríguez y Pablo López o el de Booty de C.Tangana y Becky G. “Yo también tengo uno potente y también lo heredé de mi madre y me siento muy identificada”, aseguró Melo. Ana, sin embargo, reconoció que su culo era herencia de su padre.

Y, por último, hubo un vídeo tendencia sobre tipos de estudiantes. ¿Cómo eran en este aspecto Melo Moreno y Ana Guerra? Dale al play y te llevarás una sorpresa.

En época de Halloween

Puede que una de las secciones que menos atractiva le pareció a Ana fue la de Iggy Rubin al que le dio por 'susto o muerte'. Habló de un músico de calypso fallecido, Mighty Shadow, como buena idea de disfraz, aunque no parece que convenció mucho y eso que miedo daba un rato. Y leyó la carta de un oyente que había experimentado un suceso paranormal. “Si no tengo imagen, no me lo creo”, sentenció Ana sobre los sucesos extraños que relataba la carta. Aunque eso no evitó que se asustara en algún momento.

Está claro que hemos descubierto a una locutora en potencia, así que, compañeros de LOS40, toma nota si tenéis que faltar algún día porque hay sustituta, aunque cuidado que se puede quedar con el puesto.