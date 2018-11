El nuevo enemigo de la mafia italiana: el perrito Pocho

La mafia italiana tiene un nuevo enemigo y es alguien muy curioso. Esta vez no se enfrentan contra otro clan mafioso, ni narcotraficantes de otros países. Tienen un enemigo de cuatro patas sí... De cuatro patas, nueve años, carita tierna y de nombre Pocho.

La Camorra ha advertido que pagarán 5.000 euros por este animal. ¿Y por qué? ¿Qué ha liado Pocho? Resulta que el perro hace muy bien su trabajo. Pocho colabora con la policía de Nápoles y ha logrado descubrir, atención, dos toneladas de droga. Todo gracias a que tiene un olfato extraordinario.

El perro ha tenido varios momentos de fama, y como para no... En una de las investigaciones, encontró droga escondida en la leche en polvo que estaba destinada a los biberones de los bebés. En otro momento, encontró 32 kilos de cocaína durante la redada.

Y, claro, la mafia no se lo ha tomado absolutamente nada bien... Nosotros deseamos que a Pocho no le pase nada y ojalá la mafia no de con este perrito tan mono.