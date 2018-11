La emotiva despedida de Emma García de ‘MyHyV’: “Nunca pensé que iba a vivir mi final”

Desde que Mediaset anunciara que Emma García y Toñi Moreno intercambiarían sus puestos de presentadoras, los seguidores de Mujeres y Hombres y Viceversa han temido que llegara el día de hoy.

Y es que, la entrega del dating emitida esta mañana en Cuatro ha sido la última con la conductora vasca: la única que había permanecido intacta durante los 10 años de programa.

Emma arrancaba el espacio, con los ojos vidriosos, y anticipando lo que vendría después: "Es un programa muy, muy, muy especial para mí, es el programa 2613 y que son 10 años con vosotros. Estoy muy, muy emocionada (...) que me dejéis al final cinco minutos para deciros muchas cosas y que viva el amor".

Emma anuncia su final / Mediaset

El consejo a los futuros tronistas y pretendientes

Al llegar al final, la presentadora se dirigía a los tronistas y pretendientes para decir lo siguiente: "Llevo un programa súper emocionada conteniendo una emoción de hace 10 años. Me siento muy afortunada de haber compartido tantos momentos dentro y fuera de cámaras porque creo que al final los espectadores no saben realmente cómo sois. No comparten esos complejos, esas inseguridades, esos arrebatos veinteañeros".

Por ello, Emma les aconsejaba "que lo mostréis que sois mucho más guapos y guapas por dentro que por fuera".

Palabras sobre Toñi Moreno y lágrimas contenidas

"Es muy difícil acabar con esta etapa que llevo conmigo. Nunca pensé que iba a vivir mi final. He recibido mucho", decía la presentadora al mirar a Manu, uno de los tronistas a los que más cariño cogió.

Emma recibe un vídeo homenaje de su equipo / Mediaset

El equipo le puso un vídeo resumen de sus mejores momentos y le llevó unas flores. Ella, emocionada pero sin soltar una lágrima, como ha hecho siempre dijo: "Muchisimas gracas equipo. Estoy tan orgullosa de este equipo. Tenéis la suerte de que va a venir una persona que está muy ilusionada, Toñi Moreno, que lo que más me tranquiliza y relaja es que va a poner el corazón, que os va a entender mcuhísimo".

Y finalizó la entrega con su mítica frase: "Seguimos grabando".

Horas más tarde de la emisión, desde la cuenta del programa tuiteaban la imagen e información sobre la nueva presentadora: