Maroon 5 y Cardi B recuperan el Nº 1 de LOS40

En plena resaca de LOS40 Music Awards, tenemos un nuevo número uno en LOS40: por segunda semana (no consecutiva), Maroon 5 y Cardi B se alzan con la victoria con su single conjunto Girls like you. Dos mundos, el del rock y el del hip hop, unidos como pocas veces antes. Como resultado, un tema que es un éxito internacional (ha sido número uno en Billboard) y que rubrica un recorrido espectacular en la lista de LOS40.

Girls like you tiene además un vídeo precioso, que fue el más visto de este verano en YouTube. No deja de ser un detalle bonito que en un clip de un grupo de chicos, las mujeres sean las protagonistas. Chicas famosas de todos los ámbitos (desde Camila Cabello, Jennifer Lopez y Rita Ora a la presentadora Ellen DeGeneres, pasando por la actriz Millie Bobby Brown, entre otras muchas) bailan con Adam Levine en un maravilloso homenaje a la diversidad femenina. No es de extrañar que tenga casi 1.200 millones de reproducciones. ¡Enhorabuena!