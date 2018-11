Noviembre nos trae todas estas nuevas canciones

El mes de noviembre no puede empezar de mejor manera, y no solo nos referimos a la celebración de LOS40 Music Awards, sino también a la publicación de música nueva con la que poder inundar nuestros auriculares.

A pocos días de comenzar con nuestras compras navideñas, tus artistas favoritos han decidido deleitarte con algunos de sus nuevos proyectos con los que van a triunfar este invierno. Porque si octubre nos dejó verdaderos temazos, ¿qué nos puede dejar noviembre? ¡Dale al play!

Viernes 2 de noviembre

Karol G, Maluma – Créeme. Los ritmos latinos nunca faltan, y Maluma y Karol G de colombianos se ha encargado de ello este viernes 2 de noviembre. La tan esperada colaboración ha llegado de la mano de Créeme, un tema del dúo de colombianos que nos habla sobre el desamor.

Rosalía – BAGDAD Cap 7: Liturgia. La joven promesa de la música española ha publicado su tan esperado álbum El Mal Querer, y con él nos ha regalado un amplio repertorio de temas. Entre ellos, Bagdad, un tema que cuenta la historia de una joven 'apená' que pasa sus días tocando las palmas. Este tema es el sucesor de Di Mi Nombre, que vio la luz el pasado 30 de octubre.

Manuel Carrasco – Me Dijeron De Pequeño. Es el single de su próximo álbum, La Cruz del Mapa. Tal y como confiesa el artista, este tema es "una canción de cuna que su madre le cantaba bajo la luz de la luna". Y es que Me Dijeron De Pequeño muestra todos aquellos miedos que han dado forma a los principios del cantante, que tuvo que ir aprendiendo que lo primero es quererse a uno mismo.

Anne-Marie – Perfect To Me. Al igual que Manuel Carrasco, la británica lanza un mensaje de aceptación con ritmos pop. Y lo hace meses después de lanzar su disco Speak Up Your Mind, compuesto por 16 temas, entre los que se encuentran FRIENDS con Marshmello y Rockabye con Sean Paul y Clean Bandit.

Clean Bandit, Marina & The Diamonds, Luis Fonsi - Baby. Una mezcla explosiva que no todo el mundo esperaba. Pero no solo nos han sorprendido con el tema, sino también con su videoclip. Marina añora a su amante y Fonsi acude al rescate con un fragmento en español y una base de flamenco. Este tema forma parte del álbum What Is Love? de Clean Bandit.

Carly Rae Jepsen – Party For One. Los seguidores de la intérprete de Call Me Maybe al fin cuentan con música nueva de su artista favorita. Vuelve con este nuevo single de ritmos electropop.