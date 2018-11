Christina Aguilera vuelve al estilo Moulin Rouge

En el comienzo de su The Liberation Tour, Christina Aguilera sorprendió a todo el mundo con una canción inédita que servía como interludio entre algunas partes de su show: Wonderland.

Ahora que medio mundo ya sabe como suena esta canción que no fue incluida en el disco, la intérprete podría volver a sorprendernos con un videoclip del tema.

De momento no existe confirmación oficial por parte de su compañía ni de la propia artista pero pocos tienen dudas de que va a llegar después de ver una de las últimas publicaciones en redes sociales de Xtina.

"Welcome to my Wonderland" publicó Aguilera en sus perfiles acompañando un vídeo cuya estética nos trajo a la memoria uno de los mayores éxitos de su carrera. ¿No caéis?

....welcome to my Wonderland 💟

Efectivamente, este Wonderland nos ha recordado muchísimo a Lady Marmalade, canción que formó parte de la banda sonora de Moulin Rouge y en la que Christina Aguilera compartía protagonismo con Lil' Kim, Mya, y Pink.

"If you're getting curious/Come along/It'll never be the same/There's no such thing as yesterday (Si sientes curiosidad, Vamos, nunca volverá a ser igual, no hay nada como el ayer)".