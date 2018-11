Carly Rae Jepsen y su fiesta más sensual

Quizá pienses que Carly Rae Jepsen lleva varios años sin publicar música desde aquel Call me maybe pero lo cierto es que la solista canadiense no ha parado de trabajar.

Sus canciones y discos (Emotion, 2015) no han tenido tanta repercusión como aquel Kiss (2012) pero no se puede decir que la intérprete no lo haya intentado.

En 2017 escuchamos su última creación hasta la fecha, Cut to the feeling. Y decimos hasta la fecha porque Carly Rae Jepsen acaba de estrenar nuevo single: Party for one.

Se trata de una canción en la que la vocalista intenta dejar atrás su imagen de niña buena del pop y la aparente inocencia en sus canciones y se lanza en brazos del deseo.

Party for one es una frase que utilizan algunas líneas eróticas y que está cargada de sentido en la letra de Carly Rae: "If you don't care about me, I'll just dance by myself (...) making love to myself (Si no te preocupas por mí, bailaré conmigo misma, me haré el amor a mí misma)".

Mucha ropa interior, juguetes sexuales, bañeras llenas de espuma... El videoclip no puede ser más explícito ni más reivindicativo del #GirlPower