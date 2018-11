Gucci Mane ft Bruno Mars y Kodak Black - Wake up in the sky [2018]

No es habitual escuchar cantar a Gucci Mane, lo suyo es más rapear. Tampoco es normal que se acerque al pop, sigue siendo uno de los referentes del hip hop de Atlanta. Pero las cosas cambian y uno de los que ha ayudado a este cambio de miras es Bruno Mars uno de sus compinches en Wake up in the sky.

Se les suma Kodak Black para formar un trío que nos llena de nostalgia de la época más dorada del R&B y la música disco de los años 70. Y para ello, entre otras cosas, se llenan de brilli brilli. Hasta el propio rapero ha pensado en Barry White al verse en una foto.

Ver esta publicación en Instagram The Hood Barry White 💎💎💎 Una publicación compartida de Gucci Mane (@laflare1017) el 1 Nov, 2018 a las 6:13 PDT

“¿Necesitamos un nombre para nuestro grupo?”, se pregunta Gucci Mane en redes. La verdad es que no, sus nombres tienen el peso suficiente para sonar individualmente.

Este tema se incluirá en Evil Genius, el álbum de Gucci Mane que, previsiblemente, saldrá antes de que acabe el año.

Mientras llega va compartiendo temas como este que nos deja un vídeo para recordar otros tiempos y dibujar una sonrisa al ver las coreografías que se marcan en alguno de los momentos con más humor del vídeo.