Los parecidos razonables del nuevo Geralt de Rivia

Llevamos un tiempo contándoos todo lo que sucede en torno a la adaptación televisiva del videojuego The Witcher que Netflix ha puesto en marcha.

Sabíamos que Henry Cavill iba a ponerse en la piel de Geralt de Rivia pero hasta la fecha no habíamos podido ver su aspecto. Y a juzgar por las reacciones de la red, casi que nos lo podíamos haber ahorrado.

El primer poster de Henry Cavill caracterizado no decepcionó, pero su imagen promocional en vídeo sin barba y con la peluca violeta ha dejado más dudas.

Legolas de El señor de los anillos, Raiden de Mortal Kombat, Sandro Rey, Lucius Malfoy de Harry Potter Guti... las comparaciones (y el cachondeo) son casi infinitos.

Con más de 25 millones de videojuegos vendidos de sus tres entregas (The Witcher, TW2 Assassins of Kings y TW3 Wild Hunt) The Witcher es uno de los juegos más aclamados del momento y ahora su creador Andrzej Sapkowski igual podrá sacar un dinerillo extra por la adaptación televisiva.

El proyecto estará basado en las novelas de Andrzej Sapkowski (más que en el videojuego de CD Projekt Red)