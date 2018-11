Agoney impresiona con su imitación de Freddie Mercury a pecho descubierto

Tras el paso de Ana Guerra por "Tu cara me suena", ayer le tocó el turno a un nuevo triunfito: Agoney.

El artista tenía el difícil reto de imitar al gran Freddie Mercury y casi lo bordó.

Una imitación casi perfecta

Apareció en el escenario del programa de Antena 3 enfundado en el extravagante look característico del artista y con una caracterización excelente que en ocasiones parecía el mismo líder de Queen.

Subido a una plataforma, imitó los particulares gestos y movimientos de Mercury mientras cantaba el mítico I was born to love you.

Lo hizo casi calcado, aunque hubo momentos (lógicos) en los que la voz y algunas miradas nos devolvían a ese Agoney tan reconocible.

Sin embargo, ayer dejó sin palabra al jurado y al público y demostró que su capacidad camaleónica sería un gran fichaje para la próxima edición del programa.