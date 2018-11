Little Mix, Bebe Rexha, Jason Derulo y David Guetta también actuarán en los MTV EMA

Tras unos premios LOS40 Music Awards inolvidables, el epicentro de la música se traslada de Madrid a Bilbao este fin de semana. La ciudad vasca acogerá el 4 de noviembre los premios MTV EMA en su 25 aniversario y va a ser un fiestón que no vas a querer perderte.

Sobre el escenario estarán artistas como Little Mix, Bebe Rexha, Jason Derulo y David Guetta, que se suman a los ya confirmados Marshmello, Anne-Marie, Bastille, Alessia Cara, Hailee Steinfeld, Nicki Minaj, Halsey, Rosalía, Panic! At The Disco y Jack & Jack.

Sofía Reyes inaugurará los MTV EMA con una actuación durante la alfombra roja. Estos premios estarán presentados por Hailee Steinfeld y contarán con la presencia de Janet Jackson, que recibirá el premio Icono Global y también actuará.

El modelo Jourdan Dunn y el actor Terry Crews también asistirán a los MTV EMA para presentar premios, y se suman a las colaboraciones previamente anunciadas de Lindsay Lohan, Anitta, Debby Ryan, Ashlee Simpson y Evan Ross, y de las estrellas de Netflix Michael Peña y Diego Luna.