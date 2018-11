Luz: “Me gustaría optar a los Platino Awards”

La música española de los 80, de los 90 y de buena parte del siglo XXI está marcada por la inconfundible voz de Luz Casal. Una voz que durante la ceremonia de entrega de LOS40 Music Awards 2018 tuvo un merecido reconocimiento.

LOS40 quiso rendir homenaje a una carrera que está a punto de llegar a las cuatro décadas con un Golden Award que Luz agradeció sobre el escenario muy emocionada.

"Muchísimas gracias a LOS40 por esos 14 números 1 que he conseguido en algunos años. Desde muy pequeña mi objetivo en la música era cantar sólo aquello que me emocionara. Sigo en ello. Cantando y componiendo aquello que me parece honesto exclusivamente, porque considero a la gente que me sigue merecedora de todo el esfuerzo. Por eso para ellos, mi agradecimiento esta noche por este reconocimiento a no sé cuantos años de carrera" explicó Luz.

El Wizink Center de Madrid rompió a aplaudir a la homenajeada pero cuando parecía que el discurso había terminado, Luz nos dejó una petición especial: "Si me permitís voy a hacer una pequeña sugerencia. Son los Golden Award pero les pediría que los ampliaran a los Platino Awards y me gustaría optar a ellos. Muchísimas gracias de nuevo".

No fue la única. También Ramón Melendi nos pidió los Uranio Awards. Y en una noche de peticiones y declaraciones el mismísimo David Bisbal le pidió a Luz que si alguna vez hacía una colaboración "piensa en mí" le cantó.