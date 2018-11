La voz quebrada de David Bisbal, la petición a Luz y el jingle de LOS40

Probablemente todos los presentes en la ceremonia de entrega de LOS40 Music Award podrían elegir de entre los muchos momentos vividos su favorito pero seguramente en el que más gente coincida fue en el discurso de David Bisbal sobre el escenario.

Tras brindar una extraordinaria actuación en la que repasó algunos de los éxitos más importantes que han marcado su carrera musical, el solista almeriense volvía a subir al escenario para recoger su Golden Award.

El intérprete no tenía nada preparado y su discurso fue de lo más natural y emocionante llegando en algunos momentos a quebrársele la voz cuando hablaba de su familia.

"Lo malo de recoger un premio cuando terminas de actuar es que llegas asfixiado. Como se nota que ya voy teniendo una edad y por eso me dan un Golden Award. Estoy muy contento y muy feliz de estar aquí con todos mis compañeros. A todos los nominados y los ganadores, lo que gana hoy aquí es nuestra música. Este año me ha tocado a mí, el año que viene le tocará a otro artista, así que quiero compartirlo con vosotros. Por favor dejadme que lo celebre con mi familia, con mi hija Ella, con mi esposa Rosana y con el bebé que lleva dentro. Este premio no es solamente mío sino también de todos mis compañeros que empezaron conmigo desde el principio en Vale Music y Universal Music. Los que estuvieron y los que están. Gracias Alejandro, gracias Marta, gracias Alicia, gracias Narcís, y los que están en el otro lado, muchísimos compañeros" explicaba un emocionado David Bisbal.

El músico tuvo también unas palabras para sus compañeros premiados y en especial para Luz Casal a quién lanzó una petición: "También quiero compartirlo con mis compañeros Golden. Gracias David, felicidades y que disfrutes de nuestro país. Y Luz, siempre te he admirado desde que era muy jovencito aunque todavía lo soy. Siempre he escuchado tus canciones en mi orquesta y pensaba que si algún día mis niñas se ponían mala, yo podía cantar tus canciones. Así que si alguna vez haces un dueto, por favor, piensa en mí, cuando cantes, cuando grabes también, piensa en mí".

Ya metido en faena de cantar, Bisbal también nos dejó para el recuerdo un fantástico jingle para nuestra emisora: "La música de nuestro país no sería igual sin LOS40. Siempre he soñado con esto además: LOS CUARENTAAAAA"