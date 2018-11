Camila Cabello triunfa en unos MTV EMA en los que el #GIRLPOWER está más presente que nunca

Este 4 de noviembre se han celebrado los MTV EMA en Bilbao, una ceremonia en la que se han dado cita artistas de la talla de Janet Jackson, Dua Lipa o Nicki Minaj. La gran reina de estos premios ha sido Camila Cabello, también presente, con cuatro galardones: mejor canción y videoclip del año gracias a Havana, mejor artista y mejor actuación.

En total han sido 14 las actuaciones que se han vivido durante las dos horas que ha durado la gala, una gala televisiva (con varias pausas de publicidad incluidas) presentada por la actriz y cantante Hailee Steinfeld. Nicki Minaj, Little Mix, Bebe Rexha o Halsey han empoderado estos premios, unos MTV EMA en los que las mujeres han sido las absolutas protagonistas tanto en las actuaciones como en los galardones conseguidos.

De hecho, ha sido Janet Jackson, premiada con el galardón a Icono Global, la que ha pronunciado un discurso inspirador en el que ha defendido a la mujer, empoderando a las más discriminadas y denunciando el abuso y la desigualdad de género.

Rosalía se consagra como la artista con más proyección internacional de nuestro país

Ella ha sido la encargada de poner el sabor español en estos premios. La cantante se ha consagrado como la gran revelación de la música en nuestro país gracias a una impecable actuación sobre el escenario. Dua Lipa ha sido quien ha presentado a la artista, definiendo su música como adictiva y recomendando a la audiencia su disco, El Mal Querer.

De nuevo, la catalana ha escogido Malamente para darse a conocer fuera de nuestras fronteras, una elección más que acertada a juzgar por los aplausos y la ovación del público.

Rodeada de varias decenas de bailarinas, Rosalía ha demostrado fuerza y poderío sobre el escenario. Acompañada en el inicio del rugido de un motor en directo, la artista ha querido dejar claro que es un todoterreno y que está dispuesta a darlo todo para hacerse un hueco dentro del panorama musical internacional.

14 actuaciones en dos horas de gala

Parece imposible, pero el ritmo de los MTV EMA ha sido apoteósico. Estos premios han conseguido reunir a varios de los artistas internacionales más importantes del momento, logrando así momentos únicos sobre el escenario.

Nicki Minaj ha abierto la gala al ritmo de Good Form, un tema al que ha seguido Woman Like Me junto a Little Mix. Panic! At the Disco ha interpretado High Hopes para luego dar paso a Malamente, de Rosalía.

Hailee Steinfeld ha dejado por un momento de ser la maestra de ceremonias para cantar Back to Life, una actuación en directo que ha precedido a otra grabada, la de Pressure de Muse (han emitido el show que Muse hizo el pasado sábado en San Mamés).

Tras el grupo de rock ha llegado uno de los momentos más álgidos de la gala, un medley de Janet Jackson que ha aunado Made for Now, All for You y Rhythm Nation. Bebe Rexha ha dado una de las mejores actuaciones de toda su carrera interpretando I'm a Mess, un show que ha dado paso al de Halsey con Without Me.

Jason Derulo, David Guetta y Nicki Minaj lo han dado todo con Goodbye ante un público que no ha parado de bailar, un público que tampoco ha enmudecido al escuchar a Alessia Cara y su Trust My Lonely. Jack & Jack con Rise han volado, literalmente, sobre el Bilbao Exhibition Centre (BEC), un espectáculo que ha dado paso al final del show: Marshmello y Anne-Marie – cantando Friends y Marshmello y Bastille interpretando Happier. Un broche de oro a una noche mágica.