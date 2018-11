15 cosas que no sabías sobre Kevin Jonas

Hoy es un día muy especial para Kevin Jonas. El mayor de los Jonas Brothers, la boyband de Disney Chanel que logró convertirse en icono del pop para toda una generación de adolescentes, cumple 31 años rodeado de su familia y disfrutando de una vida alejada de los escenarios (aunque aún a veces podamos encontrarle subido a alguno).

Hace 6 años que el grupo musical de hermanos decidía separarse y emprender caminos diferentes. Mientras que Nick y Joe Jonas optaban por seguir dedicándose a la música, Kevin abandonaba la escena para dedicarse a formar una familia con su mujer, Danielle Delease.

Ambos se dieron el 'sí quiero' en 2009 y documentaron los primeros años de su matrimonio en un reality llamado Married To Jonas. La pareja tiene dos hijas, Alena y Valentina, de las que el ex músico presume continuamente en su cuenta de Instagram.

Pero no todo es tranquilidad y comodidad en la vida de Kevin Jonas. Además de ser padre de familia, actualmente dedica su vida profesional a codirigir la compañía de marketing The Blue Market y a llevar las riendas de la dirección de una empresa llamada We Heard It. Todo un businessman. De todo ello ya habló en una entrevista con Forbes.

Desde el comienzo de este 2018, los hermanos Jonas parecen haber ido dejando pistas sobre un posible regreso del grupo o algún tipo de proyecto conjunto. Después de reactivar la cuenta de la banda a principios de año, el trío se ha dejado ver rodeado de cámaras en Australia y en la ciudad de Nueva York. Además, cada uno ha insinuado la posibilidad de este reencuentro en diferentes entrevistas.

Mientras seguimos alimentando nuestras esperanzas a base de rumores no confirmados, hemos querido unirnos a las felicitaciones que todo el elenco de fans del ex Jonas Brother le está dedicando a través de las redes y celebrar el cumpleaños del artista con 15 curiosidades sobre su persona que nadie debería pasar por alto.