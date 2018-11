Pablo Alborán: “La música no es competir, es compartir”

Emotivo y sincero discurso el pronunciado por Pablo Alborán cuando Vanesa Martín leía la tarjeta del ganador a LOS40 Music Award en la categoría de Mejor Álbum.

Prometo es el cuarto álbum de estudio de Pablo Alborán, un disco que consagra al solista como uno de los mejores artistas del momento.

Pablo Alborán quiso compartir su premio con todos los artistas presentes y no presentes en la gala y les hizo partícipe de su premio a través de sus vivencias y experiencias:

"Muchísimas gracias a todo el mundo. Este premio nos lo merecemos todos. En definitiva la música, siempre lo digo, no es competir, es compartir. Yo me alimento de todos los artistas que hay aquí. Me alimento porque vivo de su música, vivo de sus experiencias. Mi música no es mi música, mi música es vuestra música y esto es de todos, del equipo, de la gente que nos aguanta entre bambalinas, de la gente que provoca que esto se lleve a los directos, de las compañías, de las radios y sobre todo y para siempre esto es del público. Gracias por hacerlo posible. Os quiero".

Uno de los momentazos de la noche de mano de uno de los triunfadores de la ceremonia de entrega que subió al escenario hasta en cuatro ocasiones: dos para recoger galardones y dos para actuar tanto en solitario como junto a Dua Lipa en Homesick.