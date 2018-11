Del subidón de Dua Lipa al retorno de Bisbal: lo mejor de la lista semanal

Después de la noche de LOS40 Music Awards, la mañana de Del 40 al 1 Coca-Cola tenía que estar a la altura. Y no defraudó. Vivimos un repaso a la nueva lista lleno de emoción, con varios artistas que nos dieron gratas sorpresas.

Una de ellas fue Dua Lipa. No contenta con llevarse a su casa tres trofeos de LOS40 Music Awards, fue la subida más fuerte de la semana. Su colaboración con Black Pink, Kiss and make up, subió cinco puestos hasta quedarse en el #14. En solo dos semanas, ya está en la zona caliente del chart. Además, la británica mantiene su doblete, pues One kiss, con Calvin Harris, sigue con nosotros (ahora en el #8). Muy buena noticia también para los seguidores del K-pop, que ven como sube como la espuma la primera banda coreana que pisa la lista (antes la pisó el solista PSY).

La entrada más fuerte (y única) fue para David Bisbal y Greeicy con Perdón. El almeriense fue otro de los triunfadores de los premios, pues fue reconocido con el Golden Award por su trayectoria. Pero hubo otros protagonistas: Sofía Reyes, Maroon 5… Descúbrelos todos en el vídeo que encabeza estas líneas.