3 de 12 Si eres Geminis y tienes pareja, este mes tendrás altibajos con ella. Dejaos de discutir por tonterías y más hacer el amor, como la canción de Kiss and Make Up de Dua Lipa con Blackpink. Si estás soltero o soltera, júpiter va a resaltar tu seguridad así que si sales, todos los ojos se posarán en tus amigos y en ti. Como la canción de Britney Spears, Scream and Shout: When We Up In The Club, All eyes on us. (Cuando nosotros entramos en el club, todos los ojos nos miran). En el trabajo, llegarán nuevas oportunidades (tanto si estás dentro de una empresa como fuera). Tal y como cantaba Nina Simone: It's a new dawn

It's a new day, It's a new life for me, And I'm feeling good. (Es un nuevo amanecer, es un nuevo día, es una nueva vida para mí y me siento bien)