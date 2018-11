Aitana: “Me pone muchísimo Rosalía y en nuestra primera cita la llevaría a ...”

Una fiesta de Los40 Music Awards no sólo es pasárselo bien, cenar rico, beberse unos vinos y actuar. No, en Anda Ya queremos que nuestros artistas sufran un poco. No es justo que lleguen con todo puesto y se vayan de rositas. Por eso, nuestro Karin Herrero se encargó de comprometerles un poquito. ¿Y qué ha pasado? De todo, de todo ha ocurrido...

Esta vez hemos querido aportar un poquito de calor y subir la temperatura en la sala. ¿Cómo? Con nuestro ''andayinder''. La pregunta es sencilla: ¿Con quién hacen match nuestros famosillos?

Las respuestas son bien variadas. Hemos descubierto que los cantantes tienen gustos muy variados. Las respuestas van desde lo más predecible, como Ana Guerra,que escogería tener una cita, hasta sorpresitas como la de Aitana que asegura que le pone mucho Rosalía y su cita perfecta sería llevársela al cine. ¡Qué romántica nos ha salido!