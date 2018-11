Claire Foy: 'Me encantaría ser un icono queer'

Han pasado siete años desde que se estrenara la última aproximación a la obra más conocida de Stieg Larsson, la saga de libros Millenium, con aquella adaptación del primero de los libros, Los hombres que no amaban a las mujeres, con gusto americano y Daniel Craig y Rooney Mara como protagonistas. Allá era el periodista Mikael Blomkvist (Craig) el centro de toda la trama que dirigía David Fincher y la hacker Lisbeth Salander (Mara) ejercía de secundaria.

Ahora las tornas han cambiado. También las circunstancias. Stieg Larsson murió en 2004 de un infarto. Sus familiares dieron permiso para que los personajes de la saga Millenium se pudieran utilizar y ha sido David Lagercrantz quien los ha retomado y quien en 2015 publicó Lo que no te mata te hace más fuerte.

Claire Foy como Lisbeth Salander / Sony Pictures España /

La historia continua y llega ahora al cine. La película, en esta ocasión, cuenta con la dirección de Fede Álvarez (No respires) y gira en torno a la persona de Lisbeth Salander poniendo el foco en quien era esencial en las primeras entregas pero no la protagonista. La británica Claire Foy (First Man) es la encargada de darle vida.

“Esta película es diferente porque ella está liderando el drama, está en el centro de todo. En eso sí es diferente, al menos, de las anteriores” nos cuenta Claire Foy a su paso por Madrid para promocionar su tercera película en cines españoles este año.

La primera fue Perturbada, de Steven Soderbergh, que pasó sin pena ni gloria. La segunda ha sido First Man, de Damien Chazelle, con claras opciones de llevarse algún Oscar y en la que interpreta a una Janet Armstrong, esposa del famoso astronauta, con un perfecto acento americano. “No tengo la idea de que pueda hacer acentos perfectos. La actuación es lo más importante y consigues enganchar al público cuando lo que haces es creíble. Eso es lo que realmente tienes que hacer” cuenta cuando se menciona el chascarrillo que ya la ha encumbrado como la mejor emuladora de acentos en Hollywood, habilidad que vuelve a demostrar hablando un perfecto inglés sueco en esta película, la tercera.

Claire Foy como Lisbeth Salander / Sony Pictures España /

La película, para dotarla de mayor verosimilitud, se rodó en enero de este año en localizaciones que iban desde Berlín hasta Estocolmo. Una prueba de fuego para actores y director como lo es también el mostrar abiertamente lesbiana a Salander en una súperproducción de Hollywood. “Creo que lo que Lisbeth representa es muy importante, esa aproximación pansexual a la vida es algo que podríamos ver más en la pantalla, representado y aceptado” cuenta Foy.

Lo que no te mata te hace más fuerte llega a los cines el 9 de noviembre. Podríamos estar ante el comienzo de una saga – Columbia ya ha pagado por los derechos de las novelas que puedan estar por llegar basados en los personajes de Millenium – pero la actriz no tiene claro que vaya a seguir atada a ella: “Lo único que estoy haciendo es publicitar esta película y no voy a ir más allá porque no sería capaz de dormir entonces”.