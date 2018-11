‘OT 2018’: el duelo Marilia-Noelia, la visita de CNCO y la artífice de ‘Lo malo’ en el jurado

La séptima gala de Operación triunfo 2018 viene cargadita, empezando por el gran duelo que protagonizaran las dos nominadas de la noche: Marilia y Noelia. ¿Cuál será la elegida por el público para dejar la Academia para siempre?

Repertorio de la Gala 7

Este miércoles, los once concursantes abrirán la gala con el tema grupal Don’t stop me now, de Queen. Y después, turno para las nominadas. Mientras que Marilia interpretará María se bebe las calles, de Pasión Vega, Noelia luchará por su permanencia en el programa con Stone Cold, de Demi Lovato.

Por su parte, Sabela y Miki cantarán No olvidarme de olvidar, de Rosana y Carlos Rivera; Julia y Marta, Love on top de Beyonce; y Alba y Carlos interpretarán Contamíname, de Pedro Guerra. Los demás, cantarán individualmente: Famous, Nobody but you (Cesár Sampson); Natalia, Flames (David Guetta y Sia); y María, Voy en un coche (Christina y los Subterráneos).

Eros Ramazzotti y CNCO, invitados de lujo

OT se vestirá de gala en su séptima gala para recibir a dos artistas internacionales. Por un lado, el cantautor italiano Eros Ramazzotti aterrizará en el programa de La 1, aprovechando que el próximo 23 de noviembre publica su 15º álbum Hay vida (Vita ce n’è).

Por otro, el fenómeno CNCO también se subirá al escenario de Operación triunfo para interpretar su último single: Llegaste Tú.

Brisa Fenoy, cuarto miembro del jurado

Además, Brisa Fenoy ocupará la silla del cuarto jurado. Lanzó Ella, su primer single, en junio de 2017 y en enero de 2018 publicó Jericó. En el universo OT se dio a conocer con la adaptación que hizo de Lo malo para Aitana y Ana Guerra.

Este año ha estado nominada a Mejor Artista Revelación en LOS40 Music Awards y a Mejor Artista Española en los MTV EMA 2018.

Esta misma semana dará su primer concierto en Madrid y lanzará su nuevo single: Parriba, una canción con un mensaje de positivismo.